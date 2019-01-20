РУС. | УКР.

воскресенье, 20 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 января

11:18
Город в США накрыло разрушительным торнадо: первые фото и видео
11:13
​Иисус и свиньи: в сети смеются над колоритным фото боевика на Крещенье
11:05
У Путина насмешили сеть угрозами США из-за корабля в Черном море
10:31
Легендарный боксер одержал яркую победу в бою за титул: опубликовано видео
10:29
​Умер самый старый мужчина на Земле: что о нем известно
10:28
Трамп бежал в Крым: The Washington Post взбудоражила американцев
10:05
Где смотреть онлайн женский масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
10:02
Европа проигрывает России: в Украине указали Западу на подготовку Путина к войне
10:00
Появились подробности о гибели известного украинца в Чехии: фото
09:39
Футболист сборной Украины впервые в сезоне забил гол в Европе: опубликовано видео
09:34
Патриотичное видео школьников из Киева стало хитом сети
09:29
​Число погибших от взрыва в Мексике резко выросло: опубликовано новое видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп бежал в Крым: The Washington Post взбудоражила американцев

воскресенье, 20 января 2019, 10:28

В фейковом номере газеты The Washington Post разместили статью о том, что президент США Дональд Трамп бежал в оккупированный Россей Крым.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Утром 16 января в Вашингтоне "газету" раздавали в нескольких местах, в том числе напротив Белого дома. Выпуск датирован 1 мая 2019 года, в нем идет речь об отставке президента США Дональда Трампа. Тот якобы оставил после себя записку в Овальном кабинете и сбежал в Ялту. Почему именно в Ялту, непонятно", - говорится в сообщении.

Сотрудников газеты The Washington Post возмутило, что в шутке замешали популярное издание и заявили, что обеспокоены путаницей, которая могла возникнуть из-за фейковой газеты у их читателей.

"Позже выяснилось, что за акцией стоит группа The Yes Men: там заявили, что таким образом попытались помочь идеями тем, кто хочет добиться отставки Дональда Трампа. Президент США эту акцию не комментировал", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", у президента США Дональда Трампа больше шансов лишиться власти, чем у президента РФ Владимира Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия использует мигрантов, чтобы Европа захлебнулась от проблем - экс-заместитель главы СБУ

Один мэр, другой "профи": как устроились нардепы, протянувшие "диктаторские законы"

Зачем в Донецк ездил соратник кума Путина: когда ждать новую войну за Донбасс

Мыслящая часть Украины ждет, что выборы спасут "черные лебеди" - политолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: