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Светличная озвучила планы дорожников Харьковской области на 2019 год

среда, 23 января 2019, 20:45

В Харьковской области принято решение в приоритетном порядке отремонтировать трассу Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград, соединяющую Харьковскую и Днепропетровскую области, которую капитально не ремонтировали 50 лет.

Такое решение было принято на плановом заседании дорожных служб, ученых и представителей областной власти, которое прошло в Харькове при председательстве главы ОГА Юлии Светличной.

В Харьковской области протяженность дорог – самая большая по всей Украине – 9,5 тысяч километров. И хотя за два прошедших года удалось отремонтировать основные магистрали – трассы на Сумы, Славянск, Купянск, остаются еще проблемные вопросы.

"Останавливаться мы не намерены. Одним из важных направлений, которое требует капитального ремонта, является дорога Харьков - Лозовая - Павлоград. В 2017 году мы начали ее ремонт. В этом году продолжим. И к тем 35 км полотна, которые уже восстановлены, добавим еще более 70 км", - сказала глава области.

Основной особенностью трассы является большая загруженность сельскохозяйственным транспортом, перевозящим в сезон урожай аграриев. Именно из-за этого дорога подвергается значительным разрушениям. Кроме того, нынешнее строительство призвано разгрузить центр города Лозовая, через который проходит трасса – будет выполнен уникальный проект постройки объездной дороги за средства дорожного фонда.

Финансирование на ремонт этой дороги по президентской инициативе было заложено в государственном бюджете отдельной строкой.

В своем комментарии в Facebook, Светличная отметила, что начать работы на этой и других дорогах в области необходимо не "как обычно" в середине лета, а как только позволят погодные условия.

По информации службы автодорог Харьковской области, необходимая для ремонта документация есть, экспертизы пройдены, все готово для проведения тендерных процедур. Ремонт дороги рассчитывают начать в марте.

Для удешевления работ совместно с учеными разработали проект, предусматривающий три типа конструктивов: наименее разрушенные участки будут фрезеровать и укладывать на них новый асфальтобетон; на более разрушенных участках частично восстановят основание; на полностью разрушенных - основание заменят полностью.

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