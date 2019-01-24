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Порошенко почти догнал Тимошенко: социологи зафиксировали президентский рывок

четверг, 24 января 2019, 19:34

Последние социологические исследования в Украине показали, что рейтинг президента Петра Порошенко фактически сравнялся с рейтингом Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологическим центром им. Михаила Драгоманова, которые были обнародованы 24 января, пишет "Укринформ".

Так, в поддержку Тимошенко высказались 17,4% респондентов, планирующих участвовать в выборах. Вместе с тем, за Порошенко высказались 17,1% опрошенных.

"Мы это связываем с тем, что Порошенко выбрал несколько основных тем для позиционирования. Это - Томос, армия, украинский язык. Эти темы ориентированы на патриотически настроенных избирателей. И, фактически, эти темы озвучивает только один кандидат. Другие кандидаты размываются на одних и тех же темах", - отметил социолог, профессор Сергей Штепа.

Также он добавил, что в последние месяцы Порошенко был более активным в информационном поле и смог склонить в свою пользу избирателей, которые еще не определились.

В свою очередь политолог Ростислав Балабан отметил, что ситуация пока складывается так, что "есть два лидера президентской кампании - это Тимошенко и Порошенко".

"Именно им опрошенные предсказывают победу независимо от их электоральных предпочтений. В частности, на вопрос "Кто, по Вашему мнению, победит на выборах президента Украины?" 21,3% опрошенных назвали Тимошенко, 21,1% - Порошенко", - отметил политолог.

В топ-5 кандидатов также попали Олег Ляшко, который набирает 10,1%, Владимир Зеленский с поддержкой 9,4% опрошенных и Юрий Бойко, у которого 5,4%.

Близки к топ-5 Анатолий Гриценко - 5,3% и Андрей Садовый - 5,1%.

Социологи также рассказали, что сейчас в Украине осталось 10,3% избирателей, которык не определились со своим кандидатом.

Репрезентативный опрос взрослого населения Украины был проведен с 10 по 17 января 2019 года.

Методом личного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.) Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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