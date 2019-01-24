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Топ-чиновник ЕС пожаловался Тимошенко на проблемы с коррупцией в Украине

четверг, 24 января 2019, 19:15

В четверг, 24 января, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоганнесом Ханом.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Стороны обсудили вопросы современного состояния отношений Украина-ЕС, а также политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине.

"Особое внимание было уделено необходимости проведения реформ в Украине, прежде всего, борьбе с коррупцией. Комиссар Йоханнес Хан выразил серьезную обеспокоенность из-за регресса в борьбе с коррупцией в нашем государстве и призвал к реальным шагам в этой области", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с аннексией Крыма Россией и конфликтом на Донбассе.

Тимошенко также затронула вопрос защиты внутренне перемещенных лиц и всех граждан Украины, которые пострадали и страдают в результате войны на востоке страны.

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