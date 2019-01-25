Порошенко провел важный разговор с патриархом Иерусалимским

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Патриарха Иерусалимского. Глава государства пожелал Феофилу здоровья и успеха в его патриаршей миссии.

Патриарх Иерусалимский заверил, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных. Также он отметил исключительную историческую важность создания канонической поместной православной церкви в Украине, что соответствует возрастным устремлениям украинского народа.

Порошенко пригласил Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживание диалога с поместной церковью Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко передал Феофилу важное послание.