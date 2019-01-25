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Порошенко ввел в действие секретное решение о военном положении

пятница, 25 января 2019, 20:39

Президент Петр Порошенко ввел в действие своим указом засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны "Об итогах введения военного положения в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - сказано в документе.

Порошенко положил контроль за выполнением решения СНБО на секретаря Совета Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал "Апостроф", военное положение в Украине завершилось 26 декабря, в 14:00.

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