Порошенко ввел в действие секретное решение о военном положении

Президент Петр Порошенко ввел в действие своим указом засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны "Об итогах введения военного положения в Украине".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - сказано в документе.
Порошенко положил контроль за выполнением решения СНБО на секретаря Совета Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал "Апостроф", военное положение в Украине завершилось 26 декабря, в 14:00.