Порошенко ввел в действие секретное решение о военном положении

Президент Петр Порошенко ввел в действие своим указом засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны "Об итогах введения военного положения в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине" (прилагается, тайно)", - сказано в документе.

Порошенко положил контроль за выполнением решения СНБО на секретаря Совета Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал "Апостроф", военное положение в Украине завершилось 26 декабря, в 14:00.