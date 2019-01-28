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Дело Мартыненко: адвокат рассказал, как НАБУ и САП скрыли ключевой документ

понедельник, 28 января 2019, 14:53

НАБУ и САП пытались скрыть от суда ключевой документ, который опровергает причастность Николая Мартыненко к компании "Бредкрест".

Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата со ссылкой на адвоката Петра Бойко.

"Слушания в суде показали, Николай Мартыненко не фигурирует ни в одном документе о собственности "Бредкрестом". НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко. Нигде нет его подписей, он также не распоряжался финансами и не получил ни копейки. Юридические факты - вещь упрямая", - сказал защитник.

По его словам, "главным доказательством НАБУ является так называемая "форма А" - ксерокопия банковской анкеты с фамилией Мартыненко о якобы открытия счета 15 января 2007 года.

"Это смешно, потому что на тот момент этой компании не было и она не могла иметь счета", - отметил Бойко.

При этом он утверждает, что НАБУ получило от панамских властей официальный документ, который де-факто опровергает фигурирования Мартыненко.

"Там указано, что бенефициаром и владельцем "Бредкреста" был Джон Фостер (John B. Foster). Кроме того, в учредительном договоре о ее создании от 16 января 2007 года никогда не было фамилии Мартыненко. Даже иностранный свидетель со стороны НАБУ Наталья Фишер в ответ на запрос о владельце "Бредкреста" назвала Джона Фостера ", - отметили в экс-депутата.

По словам адвоката, в НАБУ "умышленно не перевели на украинский язык доказательство о настоящем владельце".

"Обвинение надеялось ввести суд в заблуждение и скрыть ключевой документ, оправдывающий Мартыненко", - заявил Бойко.

"Распиаренное фейк о возможной причастности экс-депутата к "Бредрексту" - это отвлечение внимания от главного, от юридической сути дела. Ибо обвинения строится на якобы убытках для "Энергоатома" от контракта с чешской "Шкодой". Но, во-первых, не было никаких убытков и не было завышения цены - она была одинаковой и для Украины, и для европейских стран. Во-вторых, это вопрос к "Шкоде" о ее экономических отношениях с "Бредкрестом". НАБУ просто манипулятивно вписало сюда фамилию Мартыненко", - отметил Бойко.

Он сказал, что дело уже почти развалилась "и не имеет юридической базы".

"На разрекламированной "швейцарской флешке" также не было ни одного доказательства против Мартыненко. Вот почему в Швейцарии это дело за 5 лет не было передано в суд. В украинском суде - включая антикоррупционный - НАБУ ожидает позорный финал. Поэтому НАБУ и САП изо всех сил тянут время и пытаются по-несколько раз зачитывать в суде один и тот же процессуальный мусор. А их пиар-обслуга пытается дискредитировать суд", - считают у экс-депутата.

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