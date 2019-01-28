Рабинович рассказал, с чем «Оппозиционная платформа – За життя» идет на выборы

Во вторник, 29 января, состоится съезд "Оппозиционной платформы – За життя", на котором будет принято решение об участии политсилы в предстоящих выборах.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

"У нас будет большой съезд. У нас будет действительно настоящий отчет перед людьми. Мы хотим их послушать, мы хотим рассказать о том, что мы наработали", - сказал Рабинович.

Также он отметил, что в этот день на съезде выдвинут кандидата в президенты, который "предлагает садиться за стол переговоров и решать конфликт мирным путем".

"Нам нужно установить мир, начать нормальные экономические взаимоотношения между государством и человеком", – констатировал Рабинович.