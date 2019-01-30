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​Жванецкому доверяю: в Москве на улице провели опрос по кандидатам в президенты Украины, видео

среда, 30 января 2019, 23:27

Половина опрошенных россиян на улицах столицы России заявили, что видят на посту президента Украины кандидатуру шоумена Владимира Зеленского, но часть также убеждена, что Юлия Тимошенко сможет "договорится" с российским президентом Владимиром Путиным.

Соответствующий опрос провели журналисты "Радио Свобода".

Вопрос был такого плана: "Кому из кандидатов в украинские президенты вы симпатизируете?".

Одна из женщин ответила на вопрос, что смотрела интервью с Михаилом Жванецким (российский юморист, сатирик) и он сказал, что доверяет Владимиру Зеленскому, а значит и она доверяет.

Некоторые отнеслись к кандидатуре шоумена скептически. Один москвич с сарказмом ответил, "тогда давайте мы выберем Пугачеву!"

В пользу действующего президента не высказался никто, один из опрашиваемых заявил, что его точно нужно "менять".

А вот насчет Юлии многие высказались, как о наиболее удачной кандидатуре. Подчеркивая тот факт, что у нее и бизнес в России и "хорошие" отношения с Путиным.

Как сообщал "Апостроф", 29 января во Франции на заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы обсудили вопрос украинских выборов.

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