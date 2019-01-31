​Во второй тур выборов выходят Зеленский и Порошенко: результаты свежего опроса украинцев

Согласно со свежими социологическим опросам во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Результаты соответствующего исследования были проведены с 16 по 29 января 2019 силами трех социологических компаний - Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра Разумкова.

Так, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Владимир Зеленский (23%). Второе место занимает Петр Порошенко - 16,4%. За Юлию Тимошенко готовую отдать респондентов 15,7% своих голосов.

В общем, около 23% избирателей на данный момент еще не знают, за кого отдадут свой голос.

Кроме того, в своих заявлениях населения показывает достаточно активную позицию по волеизъявления. Около 82% украинский утверждают, что в большинстве случаев, почти всегда или всегда голосуют, когда в Украине проходят выборы разных уровней. Всего около 6% никогда или почти никогда не голосуют.

Отметим, что в исследование взяли участие 11 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 0,9%