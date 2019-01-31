Выборы на Донбассе уже в 2020 году: появились интересные детали плана Сайдика

Согласно "плана Сайдика" выборы на оккупированном Донбассе должны состояться в 2020 году и совпасть с местными выборами в Украине.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Кроме того, в документе с полным текстом "плана Сайдика" уточняется, что организацией выборов на оккупированных территориях должна заниматься ООН.

При этом, функция ОБСЕ определена только как наблюдательная. В то же время ООН в теории окажет "содействие в проведении местных выборов уполномоченными органами, такими как Центральная избирательная комиссия Украины и местные структуры". Каким именно "местным структурам" должна оказать содействие ООН – неизвестно.

Подробнее о деталях полного текста документа "плана Сайдика", который попал в распоряжение "Апострофа", читайте в материале: "План Сайдика" по спасению Донбасса: 5 главных моментов и причем здесь Гватемала.