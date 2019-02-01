Скандал с увольнением Аласании: появились новые подробности

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, отстраненный Наблюдательным советом вещателя с этой должности, собрался обжаловать свое увольнение в суде.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ".

"По контракту и по процедуре, если у них есть ко мне претензия - к председателю правления, - то они должны ее предъявить, после чего у меня есть пять дней на ответ. Они уже этого не сделали, они дали три минуты и решили, что решили. Это уже первое нарушение. А что будет в самом протоколе и решении, мы еще увидим. Юристы говорят, там уже по меньшей мере три-четыре нарушения есть. Тогда [идем] в суд, который заблокирует само решение и остановит [его] ход", - рассказал Аласания.

Кроме того, он допустил, что после этого возможно новое заседание Наблюдательного совета, на котором все его члены открыто назовут официальную причину решения об отстранении, после чего состоится публичное голосование.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 1 февраля наблюдательный совет проголосовал за отставку председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины "UA: Суспільне" Зураба Аласании.