Сознательный выбор: поддержавшие Тимошенко "киборги" сделали важное заявление

Представители Всеукраинского союза участников боевых действий «Побратими України», которые участвовали в выдвижении Юлии Тимошенко в президенты, подали судебный иск против военного, который в эфире одного из телеканалов обвинил их в получении денег в обмен на поддержку политика.

Об этом сообщает INTV.

«Официально заявляем, что поддержка Юлии Тимошенко кандидатом на пост президента является нашим сознательными выбором. Поэтому любые безосновательные обвинения о том, что мы таким образом «поправили свое финансовое положение», особенно от наших собратьев, является крайне оскорбительными и такими, которые порочат гордое звание украинского воина», - объяснили военные в открытом письме, которое продемонстрировали журналистам.

Иск об опровержении недостоверной информации о якобы полученное вознаграждение в 10 000 долларов подал председатель союза, защитник Донецкого аэропорта Михаил Миньо.

Открытое письмо подписали еще 10 его коллег.

Михаил Миньо присутствовал на Форуме единение в Киеве, который состоялся 22 января в Киеве в рамках которого «Батькивщина» выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко в президенты.

Во время своей речи Тимошенко пригласила всех военных, собравшихся в зале, и киборгов в том числе, на сцену.

В своих выступлениях военные, в том числе Михаил Миньо, выразили поддержку Юлии Тимошенко, в частности, назвали ее «единственным политическим киборгом Украины».

Иск подан в Голосеевский районный суд столицы. Военные подчеркивают: в случае, если опровержение клеветы не последует в ближайшее время, они будут требовать уголовной ответственности за распространение ложной информации.

«Будем подавать заявление, будет уголовное производство, я готов идти на допросы ... Да доказывают свое мнение, но мы не переживаем, потому что мы солдаты честные, мы защищали свою страну», - пояснил председатель союза Николай Миньо.