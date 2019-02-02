Известный украинский дипломат получил серьезную травму: стали известны детали

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров серьезно травмировался в результате падения с лестницы.

Об этом пишут "Українські новини", ссылаясь на Helsingin Sanomat.

Отмечается, что 29 января, 46-летнего дипломата перевели в Украину для дальнейшего лечения травмы, полученной еще в сентябре.

18 сентября Олефиров был подвергнут интенсивной терапии в результате падения в украинском посольстве и провел более четырех месяцев в больнице в Хельсинки.

"Я могу подтвердить, что посол травмировался в сентябре. Вчера его перевезли в Украину для дальнейшего лечения", - заявил ответственный советник посольства Украины Илья Квас.

Он добавил, что информацию о состоянии здоровья Олефирова разглашать не может. По словам Кваса, финскими и украинскими властями не было возбуждено уголовное дело по поводу сентябрьского падения.

"Это полностью исключено, это был действительно несчастный случай", - заверил советник посольства.

Известно, что дипломат упал с лестницы после рабочего вечера. Тем не менее, травмы были довольно серьезными.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове избили дипломата из ЕС из-за неправильной парковки.