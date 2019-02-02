РУС. | УКР.

суббота, 2 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 февраля

18:26
Украина вернула МВФ часть долга: названа сумма
18:01
Языковой скандал: Венгрия нашла неожиданного союзника против Украины
17:40
Яценюк обвинил кандидатов в президенты в популизме и "большевизме"
17:27
Кличко подловили на пляже во время отдыха с маленькой дочкой
17:23
Огонь распространяется: новые детали масштабного пожара на "Дарынке"
17:07
Известный украинский дипломат получил серьезную травму: стали известны детали
17:00
Украинский футболист отметился красивым голом в Европе: опубликовано видео
16:59
​Тепло и туманно: синоптики порадовали украинцев погодой на ближайшие дни
16:42
Тимошенко пожелала Украине окончания политического "дня сурка"
16:31
Суд в Украине принял громкое решение по одиозному экс-министру Януковича
16:29
Выглядишь счастливой: Ани Лорак впервые после развода показалась поклонникам
16:27
Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Яценюк обвинил кандидатов в президенты в популизме и "большевизме"

суббота, 02 февраля 2019, 17:40

Практически ни один из кандидатов в президенты не прочел украинскую Конституцию и не осознает свою степень ответственности перед Украиной.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на съезде партии в субботу, 2 февраля, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что сейчас в списке кандидатов в президенты уже десятки людей, сообщает пресс-служба политической силы.

"Кто эти люди? Что они умеют? Что они знают? А где они были в 2014 году, когда страна рушилась? Что они обещают?", – поинтересовался Яценюк, заметив, что обещания многих из них – "это даже не популизм, это новый большевизм".

Он напомнил, к чему привели такие обещания сто лет назад. "Тезис "Власть – советам" закончился тем, что вся власть была в руках одной большевистской партии и в стране был диктат. Тезис "Мир – народам" закончился войной, заговором Сталина-Гитлера, репрессиями, захватом территорий, уничтожением украинского политического класса и интеллигенции. Тезис "Земля – крестьянам" закончился коллективизацией, уничтожением украинского хозяина и Голодомором", – напомнил Яценюк.

По его словам, эта историческая параллель сегодня имеет реальное отражение в украинской политической среде.

"Предлагаются простые решения: "Всем – все, завтра утром. Зарплаты, пенсии, рабочие места. Только выберите". Практически ни один из них (кандидатов в президенты) не прочел украинскую Конституцию и вообще не осознает свою степень ответственности перед Украиной и перед тем высоким постом, на который они идут", – подчеркнул Яценюк.

Он заметил, что в Конституции не написано, что президент занимается зарплатами, пенсиями, инновациями, инвестициями, экономикой, бюджетом. Лидер "Народного фронта" подчеркнул: "Они врут. Они безответственно врут украинскому народу".

В то же время команда "Народного фронта", подчеркнул он, не обещала, а делала: "На трибуне парламента я несколько раз говорил, что ничего не обещаю ни сегодня, ни завтра. Все, что в силах нашей команды, мы сделаем. Это была титаническая работа. История ее оценит и уже начала оценивать".

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

С мечтой о депутатстве: как Гриценко, Садовой и Вакарчук собрались в Раду

Чтобы не пришла лисичка: как Порошенко выдвигал себя в президенты

Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя"

Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: