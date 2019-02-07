Пять лет было некогда? Тимошенко высказалась о походе в НАТО под выборы

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко возмутилась тем, что вопрос фиксации в Конституции движения Украины в НАТО и ЕС поднимается за 50 дней до выборов.

Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде.

"Пять лет - времени на это не было?" - спросила она.

Вместе с тем политик подчеркнула, что такое решение является крайне важным, поскольку "Украина не может остаться одинокой, отстать от мейнстрима движения человечества".

"Именно поэтому наша цель - членство в ЕС. И при этом мы должны понимать, что когда против нас воюют, так же в военном плане мы не можем быть одинокими. Мы должны быть частью НАТО", - заявила Тимошенко.

Также она напомнила, что именно во времена ее премьерства Украина впервые подала заявку на получение Плана действий по членству в НАТО.

"Я была первым премьер-министром, который подал заявку на получение ПДЧ относительно членства в НАТО", - напомнила она.

Тимошенко также выразила убеждение, что "Украина будет в НАТО и ЕС, и следующий президент это сделает".

Отметим, что во время голосования "Батькивщина" единогласно поддержала изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.