​Украина под выборы отправит интересного посланника на переговоры в США: что известно

Министр МВД Арсен Аваков отправится в США для неформальных встреч с американским руководством - для обсуждения, прежде всего, вопроса обеспечения честных и свободных президентских выборов.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Выглядит несколько странным тот факт, что такой серьезный вопрос летит обсуждать министр внутренних дел, а не иностранных. Но, как рассказывают знакомые с ситуацией источники, конференция – только повод для визита за океан.

Летит Аваков в Штаты не ради дискуссий о Донбассе, ведь до завершения избирательного цикла никаких серьезных шагов по урегулированию конфликта никто предпринимать не будет. Аваков отправится в США для неформальных встреч с американским руководством - для обсуждения, прежде всего, вопроса обеспечения честных и свободных президентских выборов, и своего видения борьбы с фальсификациями, о которых сейчас не говорит только ленивый.

"Американцы хотят, чтобы Аваков не игрался с кем-либо из кандидатов, а как глава МВД обеспечил честные выборы", - поделился источник "Апострофа" в дипломатических кругах.

"Если выборы пройдут под эгидой закона, значит США не прогадали, сделав ставку на Украину. Если же нет, то от этого выиграет Россия и Владимир Путин, который неоднократно говорил, что Украина - это даже не страна", - рассказал другой собеседник издания на правах анонимности.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы.