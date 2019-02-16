Вернет долг: соратница Януковича намекнула на его возвращение в Украину

Скандальная экс-советница бывшего президента Виктора Януковича Анна Герман заявила, что не исключает его возвращения на политическую арену Украины.

Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Обозреватель".

По ее словам, Янукович еще сыграет свою роль если не в истории всей страны, то по крайней мере Донбасса.

"Это достаточно сильный человек. О нем ходит много черных легенд. Легенды побороть невозможно, и не нужно тратить на это время. Но это очень сильный человек, и я не исключаю, что он может подняться. И еще сыграть какую-то роль или региона Украины, или... В крайнем случае, мне кажется, что он должен отдать моральный долг Донбассу", - сказала Герман.

После этого ведущий передачи Вячеслав Пиховшек спросил у нее, говорила ли она сейчас с Януковичем через посредников о таком сценарии. Однако Герман уклонилась от ответа на провокационный вопрос.

"Это может быть единственный вопрос, на который я прошу вас разрешить не давать ответа", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что собирается вернуться в Киев.