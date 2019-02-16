РУС. | УКР.

суббота, 16 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

11:19
Протащил забор несколько метров: в Киеве произошло серьезное ДТП "без тормозов", фото
10:58
Последний шанс: в "Динамо" пригрозили известному футболисту
10:58
Украина и Израиль устроили скандальные "разборки" в аэропортах: о чем речь
10:32
Любовь длиною в жизнь: группа "Беz обмежень" выпустила эмоциональный клип
10:31
​Украина заняла первое место по неблагополучию среди стран-соседок - карта
10:23
Будьте осторожны: киевлян предупредили об опасности
10:12
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Солт-Лейк Сити: расписание трансляций
09:59
​Своих таки бросает: известной "волонтерше" из ДНР отказали в убежище в России, фото
09:52
Футболист "Баварии" забил автогол на первых секундах матча: видео конфуза
09:45
Вернет долг: соратница Януковича намекнула на его возвращение в Украину
09:44
Сергей Михалок в третий раз стал отцом
09:26
​Получил по наглой морде: в Киеве эффективно "утихомирили" пьяного копа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вернет долг: соратница Януковича намекнула на его возвращение в Украину

суббота, 16 февраля 2019, 09:45

Скандальная экс-советница бывшего президента Виктора Януковича Анна Герман заявила, что не исключает его возвращения на политическую арену Украины.

Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Обозреватель".

По ее словам, Янукович еще сыграет свою роль если не в истории всей страны, то по крайней мере Донбасса.

"Это достаточно сильный человек. О нем ходит много черных легенд. Легенды побороть невозможно, и не нужно тратить на это время. Но это очень сильный человек, и я не исключаю, что он может подняться. И еще сыграть какую-то роль или региона Украины, или... В крайнем случае, мне кажется, что он должен отдать моральный долг Донбассу", - сказала Герман.

После этого ведущий передачи Вячеслав Пиховшек спросил у нее, говорила ли она сейчас с Януковичем через посредников о таком сценарии. Однако Герман уклонилась от ответа на провокационный вопрос.

"Это может быть единственный вопрос, на который я прошу вас разрешить не давать ответа", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что собирается вернуться в Киев.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

Перед выборами в Украине Россия может ударить на разных "фронтах" - Эдвард Лукас

Украина может потерять больше: в чем опасность скандала с россиянами перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: