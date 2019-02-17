Украинцы в отчаянии: стало известно, о чем говорила Тимошенко на Украинском ланче в Мюнхене

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время Украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что для большинства жителей Украины сейчас характерно состояние отчаяния.

Об этом в своем блоге на сайте УП написал руководитель центра политического анализа Владимир Фесенко.

"Юлия Тимошенко, отдав должное критике российской агрессии против Украины, акцентировала внимание на критичном анализе социально-экономической ситуации в Украине и настроениях простых украинцев, которые она охарактеризовала одним словом – "отчаяние", - написал Фесенко.

Он отметил, что фраза Тимошенко была фактически цитатой президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая говорила об отчаянии жителей прифронтовых регионов.

"Однако Тимошенко отметила, что отчаяние характерно сейчас для большинства простых украинцев", - подчеркнул он.

Фесенко также обратил внимание на два важных тезиса выступления Тимошенко.

"Во-первых, она анонсировала, что через некоторое время будут представлены данные о совместном бизнесе президента Порошенко и Виктора Медведчука. Во-вторых, она сообщила о том, что на полях Мюнхенской конференции она встретится с главой МВФ Кристин Лагард", - отметил Фесенко.

Он добавил, что позже встреча Тимошенко с Лагард подтвердилась официально.

"Можно сделать вывод, что в МВФ не исключают победы Тимошенко на президентских выборах и заранее начинают обсуждение специфической позиции Тимошенко относительно двукратного снижения цены на украинский газ", - подчеркнул он.

Фесенко также отметил, что во время выступления Тимошенко почти не критиковала Порошенко, лишь "пару раз его упомянула в критичной тональности".