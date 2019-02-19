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​Минимум в два раза: Тарута рассказал, как можно увеличить размер пенсий в Украине

вторник, 19 февраля 2019, 13:26

Если бы руководство Украины жило на среднюю зарплату или пенсию, они бы поняли, что выживать на эти средства практически невозможно.

С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

"Совершенно несправедливые пенсии. На них прожить практически невозможно. Когда езжу в регионы и встречаюсь там с пенсионерами, с болью вижу, что без слез они эту тему не обсуждают. Они не могут себе позволить качественную еду, а из-за проблем со здоровьем вынуждены много средств выделять на лекарства. Они в отчаянии", - поделился наблюдениями политик.

По словам Сергея Таруты, государство должно вернуть уважение пожилым украинцам, обеспечив им достойный уровень жизни. А повысить пенсии можно, запустив экономику. Нужно обеспечить экономический рост, создать новые рабочие места, а также стимулирование внутреннего спроса и внутреннего производства.

"Размер пенсии нужно увеличить минимум в 2-2,5 раза. А целевой показатель для партии "Основа" - добиться размера средней пенсии на уровне восточноевропейских стран. За счет чего этого можно достичь? За счет того, что страна заработает, за счет создания новых рабочих мест и повышения зарплат. Это позволит отчислять больше средств в бюджет, и мы сможем больше направлять на пенсии и повышать их размер. Соответственно, тогда украинцы смогут больше покупать, и важно, чтобы были качественные украинские товары. При повышении доходов обеспечим достойную жизнь старшего поколения", - подчеркнул лидер "Основы".

Напомним, согласно программе кандидата на пост президента Украины Сергея Таруты, размер средней пенсии в Украине должен составлять не менее 10 тыс. гривен.

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