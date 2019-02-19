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Тимошенко единственная из кандидатов на пост президента понимает проблемы молодежи - молодежные организации

вторник, 19 февраля 2019, 20:48

Юлия Тимошенко - единственный кандидат на пост президента, которая понимает проблемы молодежи и имеет четкий план их решения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ОО «Молодежь Украины за будущее».

Проанализировав программы кандидатов в президенты, активисты выяснили: только лидер «Батькивщины» имеет пошаговый план, предусматривающий создание всех необходимых условий для достойной жизни и работы молодежи на родной земле.

«Исследование GfK показывает печальную картину: каждый четвертый молодой украинец в возрасте от 14 до 19 лет демонстрирует желание эмигрировать. Только Юлия Тимошенко понимает масштаб этой катастрофы», - отметил руководитель социальных проектов ОО «Молодежь Украины за будущее» Владимир Питель.

Он обратил внимание на то, что в Новом курсе, который Тимошенко планирует воплощать сразу после президентских выборов, есть отдельный раздел «Успешная молодежь - гарантия обновления страны».

«Для молодежи сегодня есть три основные вызовы - жилье, работа и признание. Все они максимально учтены в программе Юлии Тимошенко», - отметил активист.

Также молодежной среде импонирует то, что лидер «Батькивщины» привлекать молодой и креативный класс к государственному управлению. Но главное - это обеспечение жильем молодых специалистов, отмечают в ОО «Молодежь Украины за будущее».

«Новый экономический курс предполагает, что в рамках программы «первого рабочего места» будут введены налоговые каникулы для работодателей. И это позволит нашим молодым специалистам оставаться в стране, а не покидать ее в поисках работы», - сказала член молодежной организации, волонтер Ирина Береза.

Поэтому в ОО «Молодежь Украины за будущее» убеждены: с приходом Юлии Тимошенко их проблемы будут услышаны и решены, отметили они на пресс-конференции.

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Раздел: Политика Тема:
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