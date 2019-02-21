Яценюк предостерег Украину от надежд на патернализм

Украина сможет быть успешной только в том случае, если сама станет сильной, в том числе и воплотив в жизнь план по присоединению к Евросоюзу и НАТО.

Такое мнение высказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая 7-й Киевский Форум для молодежи в четверг, 21 февраля.

Он отметил, что став членом ЕС Украина сделает эту организацию сильнее, не только расширив пределы сообщества, но и усилив изнутри.

"С одной стороны, это означает, что Украина возвращается к своей европейской семьи. А с другой - Европа наконец признает: Европейский Союз и географически, и политически расширяется. Признает, что Украина и есть Европа", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что это движение будет непростым, и дорожной картой реформ и приближения к стандартам ЕС является Соглашение о политической ассоциации и зоне свободной торговли. Политик подчеркнул, обращаясь к молодежи, "вы будете теми, кто будет жить в большой объединенной Европе, где Украина будет членом Европейского Союза".

Вместе с тем он отметил, что вы уже являетесь теми, "кто обязаны своим трудом, своим умом, своей волей сделать это реальностью".

"За нас это никто не сделает. Не ожидайте, что появится кто-то, кто сделает каждого из вас в отдельности и всю страну в целом счастливыми. Нет доброго царя и справедливого правителя. Патернализм - это путь к экономическому и политическому упадку. Собственные силы, собственная уверенность и собственный прогресс - это залог успеха", - обратился он к молодежи.

Именно такой путь ждет Украину и относительно членства в НАТО, отметил лидер НФ.

Яценюк подчеркнул, что украинский парламент осуществил исторический шаг, проголосовав за изменения в Конституцию, которые обеспечивают необратимость курса Украины в ЕС и НАТО.

"Это не делает членство в ЕС и НАТО завтра. Потому что это мы должны сделать своими руками и головой. Но это обеспечивает необратимость этого курса. Кто бы ни стал президентом, какая бы ни была сформирована коалиция, каким бы ни было правительство или премьер-министр, Основной закон страны, который проголосован конституционным большинством членов парламента, определил: ЕС и НАТО - это стратегия Украины", - подчеркнул политик.

Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Яценюка "Открой Украину", - это платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умения участвовать в процессе анализа и развития.

Во время нынешнего двухдневного Форума представители всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Грузии, Германии и Польши будут обсуждать современные вызовы, перед которыми стоят международные организации (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, СЕ). Впоследствии участники представят альтернативный взгляд на деятельность этих организаций.