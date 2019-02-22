Новый прорыв в Керченском проливе: Украине дали совет и пояснили, чего ждать от Кремля

Если Украина договорится с иностранными представителями об общем проходе по Керченскому проливу, нужно учесть, что РФ будет готова захватить в плен еще и наблюдателей ООН или ОБСЕ.

Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал постоянный представитель президента в Крыму в 2017-2018 годах Борис Бабин.

Он подчеркнул, что судно обязательно должно идти под украинским флагом.

"Дальше возникает вопрос присутствия на нем, собственно, миссии и какой она будет. Если речь идет о Мониторинговой миссии ОСБЕ или ООН, есть соответствующие вопросы относительно возможности пребывания на вооруженном корабле, который относится к МВД или Госпогранслужбы. Если же там будут представители НАТО или отдельных государств, встает вопрос об их непредвзятости для международного сообщества", – рассказал Бабин.

Эксперт также напомнил, что Госрыбагенство официально подтвердило, что при содействии МИД все же был подписан протокол очередной украино-российской комиссии по рыболовству на Азовском море.

"Мы услышали, что гарантии незаконного отлова, которые требовали россияне, отражены в этом протоколе. В общем, учитывая всю эту рыбацкую переговорную линию как в Азове, так и в Керченском проливе, возникает вопрос относительно соответствия нашей позиции в сфере безопасности, обороны и, в частности, безопасного прохода через Керченский пролив, который предлагаем международным организациям", - отметил он.

Таким образом, по его словам, Украина, с одной стороны, подписывает с россиянами соглашения о "дружественном и братском использовании морских ресурсов", а с другой – призывает международные миссии.

Кроме того, Бабин отметил, что если договоренности с международными организациями о втором проходе через пролив таки удастся достичь, о нем никто не публично не заявит до старта операции.

По его мнению, РФ будет готова прибегать к подобным провокациям и даже захватить в плен иностранных наблюдателей.

"Она может это сделать. Почему нет? Было бы странно ожидать от нее, что не захватит наши суда. Поэтому сейчас очень странно ожидать, что не захватит иностранных наблюдателей", – подчеркнул экс-постпред президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина заявили о новой "провокации" Украины в Керченском проливе.