РУС. | УКР.

пятница, 22 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

17:29
Лобода в России заговорила на украинском
17:24
Задержанный замерз насмерть: под Киевом полицейские попали в серьезный скандал
17:18
Строительство метро на Троещину откладывается: названа причина
17:18
Губернатор Степанов не дал Одесскому облсовету отобрать деньги малообеспеченных
17:15
Украина уверенно лидирует зимнем на чемпионате мира среди паралимпийцев: кто уже победил
17:04
Тимошенко провела важную встречу с директором Всемирного банка в Украине
16:53
Социологи назвали четверку лидеров президентской гонки: инфографика
16:50
Стала известна последняя воля рэпера Децла
16:31
Поимка в Киеве опытной воровки: активист показал на видео мужчину, "крышующего" преступников
16:22
Новый прорыв в Керченском проливе: Украине дали совет и пояснили, чего ждать от Кремля
16:20
Известная модель перепутала Россию и Украину
16:13
​Платное обучение в Украине: студентам готовят "приятный" сюрприз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новый прорыв в Керченском проливе: Украине дали совет и пояснили, чего ждать от Кремля

пятница, 22 февраля 2019, 16:22

Если Украина договорится с иностранными представителями об общем проходе по Керченскому проливу, нужно учесть, что РФ будет готова захватить в плен еще и наблюдателей ООН или ОБСЕ.

Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал постоянный представитель президента в Крыму в 2017-2018 годах Борис Бабин.

Он подчеркнул, что судно обязательно должно идти под украинским флагом.

"Дальше возникает вопрос присутствия на нем, собственно, миссии и какой она будет. Если речь идет о Мониторинговой миссии ОСБЕ или ООН, есть соответствующие вопросы относительно возможности пребывания на вооруженном корабле, который относится к МВД или Госпогранслужбы. Если же там будут представители НАТО или отдельных государств, встает вопрос об их непредвзятости для международного сообщества", – рассказал Бабин.

Эксперт также напомнил, что Госрыбагенство официально подтвердило, что при содействии МИД все же был подписан протокол очередной украино-российской комиссии по рыболовству на Азовском море.

"Мы услышали, что гарантии незаконного отлова, которые требовали россияне, отражены в этом протоколе. В общем, учитывая всю эту рыбацкую переговорную линию как в Азове, так и в Керченском проливе, возникает вопрос относительно соответствия нашей позиции в сфере безопасности, обороны и, в частности, безопасного прохода через Керченский пролив, который предлагаем международным организациям", - отметил он.

Таким образом, по его словам, Украина, с одной стороны, подписывает с россиянами соглашения о "дружественном и братском использовании морских ресурсов", а с другой – призывает международные миссии.

Кроме того, Бабин отметил, что если договоренности с международными организациями о втором проходе через пролив таки удастся достичь, о нем никто не публично не заявит до старта операции.

По его мнению, РФ будет готова прибегать к подобным провокациям и даже захватить в плен иностранных наблюдателей.

"Она может это сделать. Почему нет? Было бы странно ожидать от нее, что не захватит наши суда. Поэтому сейчас очень странно ожидать, что не захватит иностранных наблюдателей", – подчеркнул экс-постпред президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина заявили о новой "провокации" Украины в Керченском проливе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: