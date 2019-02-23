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Военный США жестко прошелся по "дикарям" в Кремле из-за агрессии против Украины

суббота, 23 февраля 2019, 13:20

Захват украинских моряков у Керченского пролива показал неадекватность россиян, которые в той ситуации поступили как "беспредельщики".

Об этом "Апострофу" рассказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

По его словам, самый большой вред в этой ситуации россияне нанесли сами себе, и на них уже "смотрят как на дикарей, которые действуют, как КГБ-беспредельщики".

"У всех есть какие-то принципы, по каким нужно действовать, но только не у них. Когда я еще служил в России, то тогда были понятия, такие себе договора неписаные: семью не трогать, детей не трогать и т.п. А сейчас - это беспредел, и то, что они творили в Керченском проливе, даже взяв украинских моряков в заложники - это полный беспредел! Вот как можно с этими людьми договариваться?!" - сказал эксперт.

Табах также указал на неясный статус украинских пленных моряков в России.

"В качестве кого они захватили моряков? Если как военных, то их должен судить трибунал, а для этого нужно доказать совершение военного преступления, а его там не было со стороны украинских моряков. Значит, они просто военнопленные, и их должны содержать в их форме, при них должен быть всегда командир. Даже есть закон "О военнопленных". Судить в РФ их собрались гражданским судом. Так они гражданские или военные? Если гражданские, то вы обстреляли гражданское судно. Поэтому тут непонятно, с кем и о чем договариваться. Похоже на то, что идет шизофрения такая", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что ни разу не встречал в американской истории такого, чтобы таранили корабль, потому что это очень опасная вещь, и ты можешь намного больше повредить свой корабль, чем корабль противника.

"У капитанов и моряков это просто в крови течет, что нужно сделать все, для того чтобы сохранить плавучесть, живучесть корабля и команды. Честно, я был в шоке, когда это видел, и подумал, кто командует этим катером? На сегодняшний день, по моему мнению, россияне проиграли на 100%, и люди мыслящие и моряки думают, что они сошли с ума и с ними договариваться просто не о чем", - заключил он.

Подробнее о планах Кремля в Украине читайте в интервью "Апострофа" с Гарри Табахом: Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя

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