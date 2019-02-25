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Торговля людьми: стало известно, как Путин угодил в ловушку из-за пленных моряков

понедельник, 25 февраля 2019, 13:39

Захват украинских моряков Россией в Азовском море обернулся для президента РФ Владимира Путина большой проблемой, поскольку привел к ужесточению санкций.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Мне кажется, что эти моряки для Путина скорее проблема. Если на заложниках у него целый бизнес и он совершенно осознанно держит людей в плену, чтобы торговаться на эту тему, то в случае с моряками это нежелательные пленники. Теперь весь мир, который собирался смягчать санкции, наоборот их ужесточает", - пояснил в комментарии "Апострофу" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

В тоже время, Москва всегда рассматривала украинских заложников как политический капитал для торгов. И моряки на этой "бирже" гибридной войны, также определенный "актив".

"В данном случае, Россия занимается ничем иным, как торговлей людьми. У Украины и других стран мирового сообщества рычагов давления на Кремль в подобных вопросах нет. Но это не значит, что наши парни останутся навсегда в тюрьме и получат длительные сроки, что, кстати, не исключено", - уверен украинский журналист, аккредитованный в РФ Роман Цимбалюк, который посещает все заседания суда по делу украинских моряков.

А если есть ценные активы, то по законам бизнеса, их нужно либо оставить себе, в расчете на то, что их цена в будущем будет только возрастать, либо избавиться от них с наибольшей выгодой. Что касается реализации, то в ближайшее время, по оценкам экспертов, опрошенных "Апострофом", этого не произойдет.

Подробнее о судьбе украинских моряков, читайте в материале "Апострофа": Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой.

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