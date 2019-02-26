Деньги на крови бойцов: Зеленский жестко отреагировал на скандал с техникой для ВСУ

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский отреагировал на расследование журналистов о хищениях и контрабанде в украинской армии.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице Зеленского.

Шоумен сравнил скандал с хищениями и контрабандой из России с другим скандалом – с певицей MARUV и "Евровидением-2019".

"Утро было доброе, пока я не посмотрел расследование о хищении средств "Укроборонпрома". Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть контрабанда с Россией – можно; б/ушные запчасти в обмен на жизни наших солдатов – можно; конфеты – можно; MARUV – нельзя", – сказал Зеленский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.