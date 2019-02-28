Кто следующий: в Украине рассказали о новом "аппетите" Путина в Европе

После аннексии Крыма президент России Владимир Путин жаждет новой "жертвы", которой может стать территория Беларуси.

Такое мнение высказал известный украинский журналист Павел Казарин в интервью НАРОДНОЙ ПРАВДЕ.

"Нужно понимать, что эйфория 2014 года и тот мобилизационный эффект, который Крым давал российской внутренней политике, когда можно было оправдывать полуостровом любые невзгоды, связанные с падением уровня жизни, сошли на нет еще года два назад. Я буду абсолютно не удивлен, если через несколько лет Кремль попытается добиться каких-то новых "территориальных приобретений". Например, надавив на официальный Минск и заставив его идти по пути создания настоящего союзного государства, которое сегодня существует только лишь на бумаге", - уверен он.

Кроме того, по мнению журналиста, Россия не оставить идею военной агрессии не только в отношении Украины, но и в отношении других стран.

"Некоторые рубильники проще включить, чем выключить. Российское руководство сегодня живет самоощущением войны: войны с Западом, войны за восстановление Советской или Российской империи, войны в рамках парадигмы большой геополитической игры, по итогу которой Россия вновь должна обрести былое величие", - добавил Казарин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Казарин рассказал, кто может заставить Путина прекратить войну на Донбассе.