Правозащитное движение "Сила права" заявило о поддержке Тимошенко

Юлия Тимошенко как президент сможет отстоять мир на украинских условиях и обеспечить возмещение убытков, причиненных в результате агрессии Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции заявил лидер Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Мы поддерживаем кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко и всей нашей командой будем настойчиво работать, чтобы наконец был избран ответственный глава государства, который понимает, что страну надо защищать и идти в наступление на всех фронтах: на дипломатическом, юридическом, экономическом", - сказал он.

Правозащитник отметил, что все попытки наладить сотрудничество с нынешней властью разбились о равнодушие и непонимание чиновников. Сенченко считает, что страну должен возглавить человек, за спиной которой "не оффшорные скандалы и не обвинения в коррупции в военных поставках, а желание отстаивать национальные интересы на всех уровнях".

"Мы поддерживаем человека, для которого невозможна капитуляция перед государством-агрессором, и который четко понимает, что нашей стране нужен мир на украинских условиях, без территориальных или политических уступок России", - подчеркнул лидер организации.

Он добавил, что общественное правозащитное движение "Сила права" имеет положительный опыт сотрудничества с Тимошенко: вместе с ее военным кабинетом было сорвано несколько коррупционных сделок нынешнего главнокомандующего.

"Президент дважды пытался продавить руками военных государственный оборонный заказ на 10 ракетных катеров "Лань" - каждый по цене 3 млрд 800 млн грн, а это 140 млн долл. Аналогичный ракетный шведский катер стоит (для сравнения) 20 млн долл." - уточнил Сенченко, добавив, что на завышении цены в 4 раза на 10 катерах планировали заработать 1 млрд 200 млн долл.

Он отметил, что вместе с Тимошенко "Сила права" стремится достичь общественно-государственного партнерства в реализации программы привлечения к ответственности России как государства-агрессора и взыскании с нее ущерба, нанесенного гражданам, бизнесу и украинскому государстве.

Благодаря поддержке "Силы права" уже есть более 1000 судебных решений, которые юридически доказали факт российской агрессии. Однако действующая власть, утверждает Сенченко, не заинтересована в использовании таких аргументов и не смогла посчитать убытки.

Правозащитники также подсчитали: если 2 млн пострадавших украинских граждан обратятся в суд за возмещением убытков, причиненных РФ, общая их сумма превысит 100 млрд евро.

Всеукраинское общественное движение рассчитывает и на мощную дипломатическую поддержку Тимошенко для возможности ареста активов РФ и возмещения убытков украинцам.