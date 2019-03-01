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Известный украинский журналист отреагировал на "скандал" о его высокопоставленном родственнике в России: фото

пятница, 01 марта 2019, 08:16

Главный редактор программы "Наши гроши" и Bihus.info, опубликовавших данные о масштабной коррупционной схеме в украинской оборонной промышленности, Денис Бигус заявил, что с российским родственником его жены в последний раз виделся в 2012 году, однако не сообщил возможное место его работы.

Об этом он рассказал за кулисами эфира "Право на владу", передает ТСН.

Накануне украинские СМИ и в соцсетях начала распространяться информация о том, что семья журналиста-расследователя Дениса Бигуса имеет родственников в России, которые якобы являются высокопоставленными сотрудниками российских спецслужб и даже имеют личные фотографии с главой МИД России Лавровым.

"У жены есть родственники в России, да. Я виделся с ним в 2012 году", - заявил Бигус.

В то же время, о возможном месте работы этого родственника журналист не сообщил.

На вопрос о связях, которые поддерживает его семья с этим родственником, Бигус ответил: "Мы не ближайшие родственники. Я понимаю хайп, я видел заголовки, они прямо крутые. Мы с ним увиделись, и через три года Россия начала войну".

В то же время журналист в сети высмеял версию о его якобы высокопоставленном родственнике из РФ.

Как сообщал "Апостроф", государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський могут судиться против журналистов программы "Наші гроші" из-за обвинений в коррупции.

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