Армия Путина на границе с Украиной: генерал назвал единственную цель Кремля

Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы запугать украинцев и Европу накануне выборов.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Россия стягивает войска с единственной целью - запугать украинское общество и Европу, продемонстрировать свои военные мускулы и каким-то образом повлиять на украинский электорат", - отметил он.

По его словам, глава РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что военно-технический, профессиональный и моральный потенциал украинских вооруженных сил существенно возрос.

"И, главное, все очевиднее становится, что Запад в случае массированной агрессии не будет стоять в стороне. Ротационные рейды кораблей НАТО в Одессу и Черное море, наблюдения разведывательных летательных аппаратов в ареале Черного моря ярко свидетельствуют, что Запад уже понял силу угрозы со стороны России и не допустит эскалации напряжения в Черноморском регионе и в Украине", - добавил эксперт.

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