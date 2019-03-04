Тимошенко исполнила "Червону руту" в память об Ивасюке: опубликовано виде

"Червона рута" Владимира Ивасюка является духовным гимном украинской нации, песней ее души и большого сердца.

Об этом на своей странице в Facebook написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко по случаю 70-летия великого украинского мастера.

"Сегодня Владимиру Ивасюку исполнилось бы 70 лет. Но ему - тридцать. Навсегда", - отметила она, находясь в музее Ивасюка в Черновцах.

Политик отметила, что тоталитарная советская власть убила Ивасюка, потому что чувствовала угрозу от его песен.

"Она целила прямо в душу народа. Она чувствовала, откуда ее подстерегает опасность. Она видела и слышала, в каких словах и мелодиях нация прячет свою силу", - отметила кандидат в президенты.

В память об Ивасюке, Тимошенко отметила, что "Червона рута" способна пробудить в человеке лучшее и великое.

"Есть официальные песни, гимны и марши, прославляющие государство, пафосно зовущие в бою и к подвигу. А есть духовный гимн нации, песня ее души, ее большого сердца. Песня всей Украины. Песня невероятной красоты и такой же невероятной экспрессии и силы. Песня, что вызывает и слезы, и радость, и гордость", - подытожила она.