РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

18:12
Члену Высшего совета правосудия передали "одеяло Насирова": фото
18:10
Мартыненко рассказал, зачем Сытник надумал поход в нардепы
18:10
СБУ нагрянула с обысками к журналисту из базы "Миротворца": видео
17:54
Известный юморист попал в реанимацию после сложной операции
17:45
Forbes назвал имена самых богатых олигархов Украины
17:25
У Тимошенко озвучили последствия газового решения суда
17:11
В сети показали переписку с "матерым" мошенником, выдающим себя за бойца ВСУ
17:06
Где смотреть онлайн Зенит - Вильярреал: расписание трансляций
16:45
НАБУ отреагировало на новый виток скандала с разворовыванием армии: детали
16:40
Наконец-то не в ночнушке: Тина Кароль удивила сменой стиля
16:32
Заметают следы: в сети обсуждают убийство в Киеве свидетеля в деле "бриллиантовых прокуроров"
16:15
Разведчика Путина не пустили в Чехию: в России подняли истерику
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мартыненко рассказал, зачем Сытник надумал поход в нардепы

вторник, 05 марта 2019, 18:10

Директор НАБУ Артем Сытник хочет получить депутатский иммунитет во избежание уголовной ответственности за фабрикацию "дела Мартыненко"

Об этом заявил экс-депутат Николай Мартыненко, пишет со ссылкой на его пресс-службу "Еспресо".

"Судебное разбирательство показало: дело против меня рассыпалось на глазах. Я готов доказать его фейковость в любом суде, включая антикоррупционный. НАБУ это понимает, поэтому старается в обход закона вернуть своего ручного прокурора Перова в судебный процесс. НАБУ надеется заложить юридическую мину, чтобы поставить под сомнение будущее решение суда", - сказал экс-депутат.

Он отметил, что "за фабрикацию дела, где безосновательно нарисована моя фамилия, Артема Сытника ждет уголовная ответственность".

"Поэтому он придумал план побега - баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить депутатскую неприкосновенность", - считает Мартыненко.

По его мнению, "Сытник льет фальшивые слезы", утверждая, что из-за решения Конституционного суда потеряны пять лет работы НАБУ.

"На самом деле не пять лет, а чуть более трех. И господин Сытник молчит о двух вещах. Во-первых, терять его ведомству нечего, потому что не было ни работы, ни результатов - только пиар и выполнение политических заказов", - говорит Мартыненко.

При этом он утверждает, что по его данным недавно НАБУ "тихонько закрыло более 30 дел против представителей нынешней власти".

Также он отметил, что в связи с решением КСУ Генпрокуратура и Государственное бюро расследований должны закрыть дело и против самого Сытника – "относительно квартиры сомнительного происхождения, продажи недвижимости в Крыму с уплатой налогов в российский бюджет, а заодно и об элитной квартире его друга - депутата Лещенко".

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подарок перед выборами: почему отменили наказание за незаконное обогащение

​Импичмент в Украине: почему президента нельзя отправить в отставку

Сепаратизм в Украине произошел, потому что люди не чувствовали своей сопричастности к Родине - Наталья Заболотная

Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: