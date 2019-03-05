Мартыненко рассказал, зачем Сытник надумал поход в нардепы

Директор НАБУ Артем Сытник хочет получить депутатский иммунитет во избежание уголовной ответственности за фабрикацию "дела Мартыненко"

Об этом заявил экс-депутат Николай Мартыненко, пишет со ссылкой на его пресс-службу "Еспресо".

"Судебное разбирательство показало: дело против меня рассыпалось на глазах. Я готов доказать его фейковость в любом суде, включая антикоррупционный. НАБУ это понимает, поэтому старается в обход закона вернуть своего ручного прокурора Перова в судебный процесс. НАБУ надеется заложить юридическую мину, чтобы поставить под сомнение будущее решение суда", - сказал экс-депутат.

Он отметил, что "за фабрикацию дела, где безосновательно нарисована моя фамилия, Артема Сытника ждет уголовная ответственность".

"Поэтому он придумал план побега - баллотироваться в Верховную Раду, чтобы получить депутатскую неприкосновенность", - считает Мартыненко.

По его мнению, "Сытник льет фальшивые слезы", утверждая, что из-за решения Конституционного суда потеряны пять лет работы НАБУ.

"На самом деле не пять лет, а чуть более трех. И господин Сытник молчит о двух вещах. Во-первых, терять его ведомству нечего, потому что не было ни работы, ни результатов - только пиар и выполнение политических заказов", - говорит Мартыненко.

При этом он утверждает, что по его данным недавно НАБУ "тихонько закрыло более 30 дел против представителей нынешней власти".

Также он отметил, что в связи с решением КСУ Генпрокуратура и Государственное бюро расследований должны закрыть дело и против самого Сытника – "относительно квартиры сомнительного происхождения, продажи недвижимости в Крыму с уплатой налогов в российский бюджет, а заодно и об элитной квартире его друга - депутата Лещенко".