Порошенко назвал Днепропетровскую область лидером децентрализации

Днепропетровская область является лидером Украины по внедрению и использованию реформы децентрализации власти.

Об этом во время Совета регионального развития, который состоялся в Днепре, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Децентрализация - одна из самых успешных моих реформ. Ее имплементация привела к уникальным цифрам в истории Украины. Доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины в 2018 году превысила 51%. На встречах по всей Украине я вижу правильность реализации этой программы. Потому что громады и люди сами лучше знают, как надо использовать эти деньги, куда в первую очередь их направить", - сказал Порошенко.

Он отметил, что децентрализация - это "возможность и право каждого гражданина непосредственно определять судьбу, пути развития и стратегию своей громады".

"Это возможность планировать свою жизнь. И во многом это возможность менять свою жизнь. Я вижу, как изменилась Днепропетровская область и Днепр - они стали светлее, они становятся европейскими. А вступление в Европейский Союз - это моя главная цель", - подчеркнул президент.

В свою очередь вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что за пять последних лет в Украине сформировано 878 громад.

"Днепропетровская область является лидером. В ней 63 громады. 90% населения Днепропетровщины проживают в новой системе менеджмента. Этот показатель - самый высокий в Украине", - подчеркнул он.

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что, благодаря децентрализации, инициированной президентом, в развитие инфраструктуры региона ОГА вложила 30 млрд гривен.

"Децентрализация - самая смелая и эффективная реформа за все годы независимости. Президент Украины Петр Порошенко предоставил громадам действенный инструмент, который позволил им самостоятельно распоряжаться своими средствами и развивать территории", - отметил он.

В свою очередь советник губернатора Днепропетровской области по стратегическим вопросам Юрий Голик заявил, что важность в реформе децентрализации в том, что "она принесла ощутимые результаты".

"Четыре года нашей работы мы называем перезагрузкой области. За это время в 14 раз увеличился бюджет развития. 15 тысяч предпринимателей, зарегистрированных в области, заработали 120 млрд на торгах в ProZorro. Мы построили 500 новых дорог внутри населенных пунктов - это более 1500 км дорог, которых никогда не было. А также новую трасса Днепр-Запорожье, начато строительство трассы Днепр-Решетиловка-Киев, на это уже выделен 1 млрд. Мы строим и реконструируем детские садики и школы, и они признаются лучшими в стране", - сказал Голик.

Подводя итог Порошенко отметил, что высоко ценит то, что "делает команда Днепропетровской области. Ее работа объединяет людей. Единство - это то, что нам сейчас крайне необходимо".