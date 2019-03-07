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Австрия поддерживает стремление Украины стать частью ЕС - Кличко

четверг, 07 марта 2019, 18:42

Украина в борьбе против российской агрессии защищает не только свою независимость, но и Европу.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Единство позиции со стороны Австрии и Европейского Союза, в частности в вопросе санкций, играет очень важную роль в нашей борьбе с российской агрессией. Я хотел бы, чтобы все европейцы помнили, что в этой борьбе Украина защищает не только свою независимость", - подчеркнул Кличко.

О намерениях Украины мэр Киева постоянно напоминает европейским политикам. По словам Кличко, Австрия поддерживает решение Украины стать частью европейского сообщества.

"На всех встречах я продолжаю поднимать тему сотрудничества с Украиной, инвестиций, а также политической поддержки Австрией стремление нашей страны быть частью европейской семьи. И все эти ключевые вопросы сейчас очень актуальны и для Украины, и для Австрии", - пояснил Кличко.

Мэр уверен, что вступление Украины в Европейский Союз важно для обеих сторон.

"Я убежден, что интеграция одной из крупнейших стран Европы в Европейский Союз является стратегическим вопросом для всей Европы. Это я подчеркиваю на всех встречах", - отметил он.

При этом Кличко сделал акцент на том, что Соглашение об ассоциации с ЕС сегодня является лучшей программой реформ и преобразований, которые должна воплотить Украины.

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