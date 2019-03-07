Новый Верховный суд: в ВККС озвучили детали резонансного конкурса

6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного Суда и назвала его победителей. Таким образом, завершается формирование высшей судебной инстанции, впервые сформирована по результатам конкурса и работает с декабря 2017 года.

В финальном рейтинге конкурса в Верховный Суд ВККСУ учла 78% выводов Общественного совета добропорядочности, передает пресс-служба ВККСУ.

Второй конкурс, который был объявлен 2 августа 2018, проходил в четыре Кассационные суды Верховного Суда.

В конкурсе, кроме судей, участвовали также адвокаты, ученые и кандидаты с совокупным стажем. В итоге, среди 78 победителей конкурса - 54 судьи (69%), 14 - научных работников (18), 7 - адвокатов (9%) и 3 с совокупным стажем (4%). Таким образом Комиссия рекомендует на назначение почти 30% кандидатов, ранее не работавших судьями.

Среди победителей конкурса на занятие вакантных должностей кассационных судов в составе Верховного Суда 30 - кандидатов наук и 5 - докторов наук, женщин - 31, мужчин - 47. Самому молодому победителю конкурса 34 года, а самому старшему - 61. Наибольшее количество победителей из Киева (24) и Харькова (8).

"Украина демонстрирует единственный случай в мире, когда создание двух высших судов - Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда в стране происходит одновременно. Эти процедуры стали возможными в результате судебной реформы. 6 марта Комиссия завершила формирование Верховного Суда, уже год получает положительные отзывы о своей работе. Эта работа показывает, что процедуры ВККСУ доказывают свою эффективность по качественного кадрового наполнения судебных институтов", - отметил Председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Напомним, что Комиссии в проведении конкурса на одном из этапов помогала Общественный совет добродетели, которая устанавливала соответствие кандидата критериям профессиональной этики и добродетели во время квалификационного оценивания. Относительно кандидатов ГРД подготовила 71 заключение. 78% (56 кандидатов) с выводами не попали в финальный рейтинга.

"Кандидаты, которые имели негативные выводы, предоставляли соответствующие документы и свои объяснения по вопросам, которые к ним выдвигались. И хотя представители общественного совета не всегда соглашались с объяснениями кандидатов, рекомендация их к назначению означает, что Комиссия сделала тщательную правовую оценку всех материалов, в том числе от многочисленных государственных органов. Категорически некоретним применение категории "недобросовестные" до тех кандидатов, которые успешно использовали свое право на ответ во время процедуры конкурса", - отметил член ВККСУ Михаил Макарчук.

Напомним, что 2 августа 2018 объявлен второй конкурс в Верховный Суд. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущено было 566 кандидатов. В составлении анонимного тестирования приняли участие 525 кандидатов, а в написании практической задачи - 316. По результатам специальной проверки к этапу собеседований было допущено 235 кандидатов. За период финального этапа второго конкурса в Верховный Суд «Исследование досье и собеседования» 46 кандидатов из 235 не подтвердили своей способности осуществлять правосудие в Верховном Суде. Таким образом, из 189 кандидатов Комиссия сформировала рейтинг до высшей судебной инстанции Украины. 7 марта ВККСУ направит документы с рекомендацией на назначение 78 победителей конкурса в Высший совет правосудия.

Напомним, подробнее о конкурсах судей в Украине читайте в материале "Апострофа": Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы