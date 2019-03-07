С выборов снялся очередной кандидат в президенты: кого он поддержал

Народный депутат Дмитрий Добродомов подал в Центральную избирательную комиссия решение о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины.

Об своем решении сам Добродомов рассказал журналистам в ЦИК.

Он отметил, что снимается с выборов в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, добавив, что тот может победить всех во втором туре.

"Мы должны сконцентрировать все силы, чтобы привести на главную должность страны проукраинского человека, который способен на изменения", - сказал Добродомов.

Как сообщал "Апостроф", ранее мэр Львова Андрей Садовый также заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Гриценко.

"Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал политик 1 марта.

В тот же день аналогичное решение принял кандидат в президенты Дмитрий Гнап.