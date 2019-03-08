Крутое пике: рейтинг Путина установил новый антирекорд

В России падает уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину. На данный момент он снизился до 32%.

Об этом говорят данные рейтинга, которые 7 марта были опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что уровень рейтинга снизился по среднему значению за неделю с 25 февраля по 3 марта.

"Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский (лидер "ЛДПР" - ред.): 24,5% не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. Вторая и третья позиции в списке - у Сергея Шойгу (глава Минобороны РФ - ред.), - 14,6%, Сергея Лаврова (глава МИД РФ - ред.) – 13,4%", - сообщили во центре.

Интересно, что рейтинг партии Путина "Единая Россия" за неделю находился на уровне 35,4%.

"Показатель одобрения деятельности президента составляет 64,3%, премьер-министра и правительства РФ - 36,5% и 40,8% соответственно", - сообщили социологи.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине.