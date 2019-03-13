Путин намылился в оккупированный Крым под круглую дату

Президент России Владимир Путин примет участие в "торжествах" по случаю годовщины аннексии Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

"Можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией, пятилетие этого воссоединения - это очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях", - заявил он.

Напомним, в Кремле начали планировать аннексию Крыма в конце 2013 года, с активизацией протестов на Майдане в Киеве. В то же время окончательное решение было принято зимой 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поделились показательными фото в годовщину захвата Крыма.