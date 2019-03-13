США готовятся к большой войне: врагом будет не только Россия

В ближайшие десять лет США могут развязать масштабную войну с Китаем.

Об этом бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил во вторник 12 марта, в Праге на конференции по вопросам безопасности, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО, передает Česke Noviny.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", – сказал он.

При этом, по словам военного, США "нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России".

Как сообщал "Апостроф", ранее Ходжес озвучил печальный прогноз о последующей оккупации Украины Россией.