"Вильна платформа" высказалась в поддержку Тимошенко: заявление

Юлия Тимошенко - единственный политик, который не пытался, будучи при власти завладеть национальными телеканалами, поэтому именно она способна обеспечить свободу слова в Украине.

Об этом заявила общественная организация "Вильна платформа", аргументируя свое решение поддержать лидера "Батькивщины" в борьбе за пост президента Украины.

"Общество должно получать проверенную, объективную и оперативную информацию о событиях в Украине и мире. Именно поэтому любая ангажированность и зависимость медиа недопустимы", - отметил глава "Вильной платформы" Михаил Коминко.

Он добавил, что Тимошенко - "единственный украинский топ-политик, который, находясь у власти, никогда не пытался завладеть национальными телеканалами. Именно она изменит правила игры: будет способствовать свободе слова и независимости медиа в Украине".

В ОО "Вильна платформа" убеждены, что сегодня в Украине практически все медиа монополизированы по российской модели. Упадок экономики привел, в частности к драматическому падению рекламного рынка, что не способствует свободе СМИ и фактически ставит их в зависимость от владельцев, олигархов и власти.

Тщательно проанализировав предложения всех кандидатов в президенты Украины относительно стратегии экономического роста и обеспечения свободы слова, "Вильна платформа" приняла решение поддержать Тимошенко.

"Мы уверены, что положительные изменения начнутся с первого дня каденции нового президента Украины. Нам нужны профессиональные, свободные и независимые СМИ, которые смогут эффективно бороться с фейками и пропагандой и идти в контрнаступление на информационном фронте. Тимошенко способна создать условия для надлежащей работы медиа" , - добавил Коминко.

Справка: Независимая организация ОО "Вильна платформа" основана в 2016 году и сегодня объединяет представителей СМИ, лидеров мнений и активных граждан из всех регионов Украины. Платформа реализует ряд активностей, направленных на увеличение разнообразия источников новостей, улучшение качества контента, сохранения объективности и свободы национальных, региональных и местных СМИ.