РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

14:55
Мы сделали ошибку: в Украине назвали единственный способ победить Путина
14:52
​Компанию Ахметова уличили в "обворовывании" украинцев
14:40
Галкин заказал убийство Киркорова: певец отреагировал на скандал
14:35
Изнасилование ветерана АТО в колонии: жертве пытаются закрыть рот
14:30
В сети показали плачевную разруху у "хозяйственников" на Донбассе
14:22
В Нигерии рухнуло здание школы: сотни людей под завалами, фото
14:10
Формулы "Дюссельдорф+" и "Роттердам+" укрепляют энергонезависимость Украины – политолог
14:03
В Киеве с ножом напали на иностранца: первые подробности
13:48
Притяженья больше нет: Брежнева разозлила сеть отказом от Украины
13:46
Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем - Бойко
13:43
Убийства новорожденных: как помочь матерям в депрессии
13:40
Очень переживаем: менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Вильна платформа" высказалась в поддержку Тимошенко: заявление

среда, 13 марта 2019, 13:32

Юлия Тимошенко - единственный политик, который не пытался, будучи при власти завладеть национальными телеканалами, поэтому именно она способна обеспечить свободу слова в Украине.

Об этом заявила общественная организация "Вильна платформа", аргументируя свое решение поддержать лидера "Батькивщины" в борьбе за пост президента Украины.

"Общество должно получать проверенную, объективную и оперативную информацию о событиях в Украине и мире. Именно поэтому любая ангажированность и зависимость медиа недопустимы", - отметил глава "Вильной платформы" Михаил Коминко.

Он добавил, что Тимошенко - "единственный украинский топ-политик, который, находясь у власти, никогда не пытался завладеть национальными телеканалами. Именно она изменит правила игры: будет способствовать свободе слова и независимости медиа в Украине".

В ОО "Вильна платформа" убеждены, что сегодня в Украине практически все медиа монополизированы по российской модели. Упадок экономики привел, в частности к драматическому падению рекламного рынка, что не способствует свободе СМИ и фактически ставит их в зависимость от владельцев, олигархов и власти.

Тщательно проанализировав предложения всех кандидатов в президенты Украины относительно стратегии экономического роста и обеспечения свободы слова, "Вильна платформа" приняла решение поддержать Тимошенко.

"Мы уверены, что положительные изменения начнутся с первого дня каденции нового президента Украины. Нам нужны профессиональные, свободные и независимые СМИ, которые смогут эффективно бороться с фейками и пропагандой и идти в контрнаступление на информационном фронте. Тимошенко способна создать условия для надлежащей работы медиа" , - добавил Коминко.

Справка: Независимая организация ОО "Вильна платформа" основана в 2016 году и сегодня объединяет представителей СМИ, лидеров мнений и активных граждан из всех регионов Украины. Платформа реализует ряд активностей, направленных на увеличение разнообразия источников новостей, улучшение качества контента, сохранения объективности и свободы национальных, региональных и местных СМИ.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мы должны уничтожить силу России изнутри и провести молниеносную военную операцию - Андрей Билецкий

Путин начнет новую войну в Украине только при одном условии

Американцы понимают реальность: зачем в Украину приехал важный человек Трампа

Новые скандалы и борьба технологий: чего ждать за 25 дней до выборов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: