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Тимошенко обсудила с послом ЕС нарушения на выборах

четверг, 14 марта 2019, 13:21

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с главой представительства Европейского Союза в Украине, послом Хюгом Мингарелли.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Юлия Тимошенко рассказала послу о ситуации в Украине и ход президентской кампании, прежде всего, о масштабных фальсификациях.

"Я бы хотела, чтобы вы знали о проблемах, с которыми мы сталкиваемся во время этой избирательной кампании - масштабные нарушения и фальсификации. В Украине состоялись две революции, для того чтобы в стране царила свобода, демократия и европейские ценности. Мы очень надеялись, что нечестным выборам будет положен конец, но то, что сейчас происходит, несовместимо с демократией", - отметила лидер "Батькивщины".

По ее словам, в настоящее время используются разные методы масштабной фальсификации, которые воплощаются в жизнь во всех регионах Украины.

В частности, злоупотребление административным ресурсом, проведения за государственный счет специальных выплат накануне голосования (одноразовая доплата пенсионерам, монетизация субсидий, специальные выплаты и т.д.), прямой "черны" подкуп избирателей за наличные средства, регистрация так называемых технических кандидатов в президенты Украины, включая кандидатов-клонов, заказные социологические исследования, введение цензуры, давление на членов партии ВО "Батькивщина", предвзятое отношение ЦИК, состоящий из пропрезидентского большинства и действует незаконно, легализация подкупа избирателей (раздачи денег) и непропорциональное распределение руководящих должностей в ОИК, использование правоохранительных органов и тому подобное.

"Эти грязные методы полностью искажают волеизъявление народа Украины. И это недопустимо", - резюмировала Юлия Тимошенко.

Со своей стороны посол Хюг Мингарелли подчеркнул, что выборы в нашей стране должны быть честными и свободными и происходить в соответствии со стандартами ОБСЕ.

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