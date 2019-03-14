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В "ДемАльянсе" объяснили, почему не готовы поддержать Гриценко

четверг, 14 марта 2019, 20:17

Партия "ДемАльянс" не готова поддержать Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата в президенты, поскольку ее члены пока не входят ни в центральный, ни в один из региональных штабов политика и, соответственно, не имеют влияния на кадровую политику кандидата.

Об этом заявил председатель Днепропетровской областной организации "ДемАльянса" Артем Романюков.

В то же время, Романюков отмечает, что штаб Гриценко в Днепре находится под полным контролем Геннадия Корбана. По его словам, Гриценко ради поддержки "Демальянса" необходимо провести очистку команды кандидата от одиозных личностей.

Так, 12 марта, на встрече Гриценко с активом и журналистами в Днепре были замечены люди, приближенные к Корбану. В частности, присутствовали формально до сих пор функционеры УКРОПа Игорь Каширин и Максим Лещенко, которых называют доверенными лицами Корбана.

При этом Романюков отметил, что в партии согласны с тем, что кандидат от неолигархической демократической оппозиции должен быть единым.

Кроме того, днепровская журналистка Арина Ващук высказала предположение, что Корбан не слишком верит в победу действующего президента, а потому "предпочитает разложить яйца в разные корзины".

В свою очередь различные эксперты отмечают, что Гриценко действительно активно ищет новых союзников с прицелом на парламентские выборы. Так, политолог Олег Саакян, в частности, считает, что в случае не прохождения во второй тур президентских выборов, Гриценко может неформально координировать свои действия со штабом Зеленского, надеясь получить союзников в будущей парламентской коалиции. По мнению политолога, Гриценко публично не поддержит Порошенко, поскольку во многом избиратели Гриценко не является сторонниками действующего президента.

Сам Гриценко в эфире Радио НВ сообщал, что обсуждал с Зеленским сотрудничество штабов относительно фиксации нарушений во время выборов. По словам Гриценко он имел с главой "95 квартала" "адекватный, конструктивную" разговор.

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