Источники рассказали, чего ждать от конфликта Луценко с послом США и какова роль Порошенко

Конфликт между генпрокурором Юрием Луценко и послом США Марией Йованович не приведет к серьезным последствиям.

Об этом сказано в материале "Апострофа".

Отмечается, что история конфликта Луценко и Йованович дальше заявлений не продвинулась.

Как сообщили источники в дипломатических кругах, посол США точно останется до конца своей каденции - лета 2019 года. Не исключено, что заменят Йованович только после парламентских выборов. Менять посла в предвыборный период - не самое разумное решение.

"Они в любом случае не отзовут Йованович. Сделать это сейчас после интервью Луценко - значит подтвердить, что все сказанное - правда, и потерять лицо. А для них это важный вопрос", - объясняют в политических кругах.

Кроме того, не исключено, что "руками" генпрокурора работали другие люди - Администрация президента. Собеседники "Апострофа" уверены, что без согласования с Петром Порошенко Луценко никогда бы не делал подобные заявления, дабы не подставлять команду. Но в АП один и приближенных к Порошенко членов штаба сообщил, что никаких согласований не было.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Что стоит за интригами Луценко против США: тайный разговор и куда делись миллионы.