Зеленский в последний момент отказался прийти на прямой эфир телеканала ICTV, – ведущая

В понедельник, 24 марта, кандидат в президенты Владимир Зеленский в последнюю минуту отказался прийти на прямой эфир итогового еженедельника новостей на канале ICTV "100 минут с Оксаной Соколовой".

Об этом сообщает ресурс "Выборы и СМИ", ссылаясь на слова ведущей программы Оксаны Соколовой.

По ее словам, об интервью в телепрограмме было договорено заранее. Однако неожиданно за несколько минут до программы позвонили из штаба кандидата и сказали, что Владимир Зеленский не сможет принять участие в программе.

В то же время "ТСН Тиждень" 24 марта 2019 показал интервью с Владимиром Зеленским, которое было записано в среду 20 марта. Как сообщила ведущая программы Алла Мазур, интервью было записано заранее, потому Зеленский отправлялся на гастроли с "Кварталом 95".

Как сообщал "Апостроф", актера и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвиняют в "вопиющей безграмотности" в экономических вопросах.