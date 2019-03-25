РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

25 марта

17:22
СМИ узнали об отстранении главы детективов НАБУ из-за скандала вокруг Минобороны
17:20
Зеленский и Тимошенко остаются лидерами президентского рейтинга - опрос трех центров
17:19
Национальный план сокращения выбросов в атмосферу: депутат рассказал об отсутствии финансов
17:10
"Динамо" не сумело обыграть скромный украинский клуб
17:09
​Еще одна страна может согласиться на строительство путинского газопровода
16:58
В Хмельницкой области педофил зверски изнасиловал ребенка
16:55
Тимошенко разработала план развития молодежной политики в Украине
16:52
Зеленский в последний момент отказался прийти на прямой эфир телеканала ICTV, – ведущая
16:33
Самый дорогой футболист планеты рассказал о планах на будущее
16:30
Ольга Сумская покорила неувядающей красотой в модном кафтане за 65 тысяч гривен
16:29
В Киеве подростки избили школьника, чтобы покрасоваться перед подругами
16:18
Подозреваемый в хищениях глава "Укрспецэкспорта" бежал в Россию - ГПУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский в последний момент отказался прийти на прямой эфир телеканала ICTV, – ведущая

понедельник, 25 марта 2019, 16:52

В понедельник, 24 марта, кандидат в президенты Владимир Зеленский в последнюю минуту отказался прийти на прямой эфир итогового еженедельника новостей на канале ICTV "100 минут с Оксаной Соколовой".

Об этом сообщает ресурс "Выборы и СМИ", ссылаясь на слова ведущей программы Оксаны Соколовой.

По ее словам, об интервью в телепрограмме было договорено заранее. Однако неожиданно за несколько минут до программы позвонили из штаба кандидата и сказали, что Владимир Зеленский не сможет принять участие в программе.

В то же время "ТСН Тиждень" 24 марта 2019 показал интервью с Владимиром Зеленским, которое было записано в среду 20 марта. Как сообщила ведущая программы Алла Мазур, интервью было записано заранее, потому Зеленский отправлялся на гастроли с "Кварталом 95".

Как сообщал "Апостроф", актера и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвиняют в "вопиющей безграмотности" в экономических вопросах.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Политика Тема:
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дебаты перед выборами: кто рвется на разговор с Зеленским и что "грозит" за отказ

Что стоит за интригами Луценко против США: тайный разговор и куда делись миллионы

Луценко против США: как генпрокурор подгадил Украине

Заложники образа жертвы, или почему украинцы готовы голосовать за диктаторов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: