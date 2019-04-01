​У Зеленского оценили шансы Тимошенко на кресло премьера

В штабе лидирующего кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опровергли информацию об объединении с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и о ее возможном назначении премьер-министром Украины, в случае победы шоумена.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"О каком премьерстве (Юлии Тимошенко - ред.) мы можем сейчас говорить, если премьерство - это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков" . А партия "Слуга народа" в большом объеме появится только осенью", - заявил Разумков.

Известно, что народный депутат Мустафа Найем в Telegram-канале в воскресенье, 31 марта, написал, что по имеющейся у него информации, штабы кандидатов в президенты Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении во втором туре президентских выборов.

По одной из версий, лидер "Батькивщины" якобы готова оказать поддержку Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, главная задача которой будет изменение законодательства и внедрение двухтуровой системы проведения парламентских выборов, написал Найем.

Как сообщал "Апостроф", в Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.