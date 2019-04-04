Следы наркотиков через волосы можно обнаружить в течение 90 дней - Супрун

Установить факт регулярного употребления тем или иным человеком наркотических веществ или алкоголя, не так просто как может показаться.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов и не так много лабораторий, в которых есть возможность эти методы использовать.

"Парадоксально, но какими бы разрушительными для нашего организма ни были наркотические вещества, их не так легко обнаружить, как кажется на первый взгляд. Вот почему спортсмены или лица, совершившие преступление, проходят тщательные обследования и сдают биологические жидкости в специальные лаборатории", - подчеркнула она.

Супрун объяснила, что для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, которое действует по совершенно другим методом.

"Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектрометрии. Все остальное, например тест-полоски, что обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем", - пояснила министр.

Она добавила, что в Украине "не так много лабораторий, которые могут провести такое исследование", а еще меньше лабораторий могут "гарантировать, что оно будет проведено качественно".

"Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они регулярно работают со спортсменами для определения, употребляют ли они запрещенные вещества. На этом оборудовании анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит", - утверждает Супрун.

При этом она добавляет, что наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики.

"Для этого используют хроматографический метод. В то же время, он (алкоголь - "Апостроф".) Быстрее выводится из организма", - отметила чиновник.

Также она рассказала о том, сколько времени наркотические вещества или алкоголь хранятся в биологических материалах человека.

В частности, в моче:

Алкоголь 10-12 часов

Амфетамин, метамфетамин: в течение 2-5 дней

Каннабис от 1 до 30 дней

Барбитураты: до 7 дней

Кокаин: от 1 до 3 дней

Опиаты как кодеин, морфин и героин от 2 до 5 дней



В крови:

Алкоголь 24 часа

Амфетамины 10-14 часов

Метамфетамин: 24 часа

Барбитураты: 1-2 дня

Каннабис: 6-24 часа

Кокаин: 12-24 часа

Кодеин: 6-12 часов

ЛСД: 0-3 часа

В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Но сохраняются там очень долго - до 90 дней и даже больше. Волосы растут со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от их длины можно определить употребление наркотиков в течение последних месяцев.

В ногтях следы наркотических веществ могут оставаться в течение длительного времени - от 3 до 5 месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах.

"Когда внимание всего общества приковано к анализам - надо очень хорошо понимать о чем будут свидетельствовать их результаты. И о чем нет", - подчеркнула Супрун.