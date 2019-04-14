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Порошенко рассказал, как оказался на одном плакате с Путиным

воскресенье, 14 апреля 2019, 16:05

Президент Петр Порошенко на НСК "Олимпийский" прокомментировал свои скандальные предвыборные билборды с изображением президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Я отдельно хочу отметить. Я отнюдь не говорю, не говорил и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским. Это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, это его мечта, и поэтому страна Украина нуждается в сильном президенте", - подчеркнул он.

По словам президента, Путин намеренно подвесил вопрос освобождения заложников и военных, поскольку он ждет выборов, чтобы "сменился Порошенко".

"Эти борды утверждают лишь об одном - мы не дадим господину Путину шансов на его успех", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе президента Украины Петра Порошенко заявляет, что появление президента России Владимира Путина на предвыборных плакатах не является намеком на то, что кандидат в президенты Владимир Зеленский является агентом Москвы.

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