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Реванш регионалов: у Зеленского заговорили о серьезных опасениях

понедельник, 06 мая 2019, 14:31
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Команда победившего на выборах президента Владимира Зеленского испытывает острый кадровый голод, поэтому с назначением глав регионов могут возникнуть проблемы.

Об этом "Апострофу" рассказали источники в команде Зеленского.

"Какие регионы? Нет до сих пор понимания, кто возглавит Минобороны или СБУ. А о губернаторах мы пока даже не говорили", – говорит один из них.

Также в команде не могут назвать советника, который отвечал бы за региональную политику. Подобным направлением никто не занимается и среди людей, представленных Зеленским публично.

Из-за отсутствия понятного распределения сфер в штабе победителя выборов возникают опасения, что ситуацией воспользуются бывшие регионалы, одиозные бизнесмены и другие не менее "токсичные" личности. Они могут перехватить власть на местах и заставить нового президента с ними договариваться.

В частности, такой сценарий возможен при нынешнем законе "О местных государственных администрациях". Так, в 2017 году парламент отменил норму о проведении конкурса для избрания губернаторов. Согласно новой норме они назначаются президентом по представлению Кабмина. То есть кресло главы областной администрации мог занять человек, который устраивал Администрацию президента.

"Мы планируем делать открытый конкурс", - утверждает собеседник "Апострофа" в команде Зеленского.

В то же время, вопросы о том, как, когда и насколько прозрачным будет конкурс, остаются открытыми.

"Если мы говорим о главах облгосадминистраций, они автоматически должны будут написать заявления об отставке. Здесь вопрос в их эффективности. Я думаю, что достойных людей в Украине достаточно, чтобы занять ключевые должности в стране и начать наконец-то работать на людей, а не на карман", - сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков на очередном брифинге.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Испытание регионами: как в команде Зеленского будут решать проблему кадрового голода.

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