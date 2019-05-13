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У Тимошенко сделали заявление о дате инаугурации Зеленского

понедельник, 13 мая 2019, 09:14
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Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна быть проведена как можно быстрее.

Об этом сказал заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет УНН.

"Я думаю, чем быстрее президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи", - сказал он.

Соболев отметил, что "Батькивщина" поддерживает ту дату, которая является ближайшей.

"Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее, 19. Значит будет 19", - отметил политик.

Как известно, сейчас в парламенте зарегистрировано 5 постановлений о дате проведения инаугурации. Среди предложенных дат 19, 20 мая и 1 июня. Сам Зеленский просит парламент назначить инаугурацию на 19 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский записал видеообращение, в котором призвал действующего президента Петра Порошенко ускорить процесс передачи власти.

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