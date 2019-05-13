У Тимошенко сделали заявление о дате инаугурации Зеленского

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна быть проведена как можно быстрее.
Об этом сказал заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет УНН.
"Я думаю, чем быстрее президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи", - сказал он.
Соболев отметил, что "Батькивщина" поддерживает ту дату, которая является ближайшей.
"Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее, 19. Значит будет 19", - отметил политик.
Как известно, сейчас в парламенте зарегистрировано 5 постановлений о дате проведения инаугурации. Среди предложенных дат 19, 20 мая и 1 июня. Сам Зеленский просит парламент назначить инаугурацию на 19 мая.
Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский записал видеообращение, в котором призвал действующего президента Петра Порошенко ускорить процесс передачи власти.