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Поход в Раду, солнце и вышиванки: эксклюзивные фото выступления Вакарчука в Киеве

четверг, 16 мая 2019, 14:23
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В четверг, 16 мая, лидер группы "Океан Эльзы", общественный деятель Святослав Вакарчук представил свою партию "Голос".

Соответствующие фото с мероприятия сделал собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
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Официальная презентация политической партии состоялась 16 мая в 11:00 на смотровой площадке у Музея истории Украины в Киеве.

В частности, Вакарчук представил Юлию Клименко (экс-заместитель министра экономики), Ярослава Юрчишина (бывший исполнительный директор украинского филиала Transparency International), Юрия Соколова (кардиолог и академик), Андрея Шараскина (участник АТО, защитник Донецкого аэропорта с позывным "Богема"), Соломию Бобровскую (общественная активистка, волонтер, и.о. председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах в Украине и уже успел организовать собственный штаб во главе с Юлией Клименко.

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